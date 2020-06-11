这两天宏观数据慢慢出来了，喜忧参半吧，中国5月M2同比增长11.1%，预期为11.3%，前值11.1%。5月社会融资规模增量为3.19万亿元，预期为3.1万亿元，前值为3.09万亿元。5月新增人民币贷款1.48万亿元，预期1.6万亿，前值1.7万亿。





M2基本上持平，和美国相比，我们的放水显然还是非常克制。这其实和之前咱们说的一样。一方面目前的放水很克制所以大家其实没必要对行情有多担忧，毕竟还有大招没放，另一昂面放水的大招估计还是要作为后续谈判筹码来做的，所以重要的时间点其实是在三季度末。





除了广义货币之外，增贷款数据比预期要低，另一个统计数据CPI也仅仅只有2.4。





证明两点，第一，确实是定向的宽松，目前的宽松手段并不是大水漫灌，5月社融超预期，证明财政政策在发力。





第二，目前的M2增速，虽然说是持平，但相对于去年，也已经涨了3个百分点。CPI没有动，股市也没有动，虽然说钱不多，但是归根结底还是有的，那么钱去哪了？目前看疫情之后，个地方出现了一波抢房潮，溢出的流动性还是在寻找最保守的方向进行投资





咱们之前讲过，房住不炒看着是针对房地产，其实是调控全局。一方面要避免中国走日本在日美贸易战之后地产泡沫的老路。另一方面，对于股市来说，只有扼住房地产的咽喉，才能倒逼更多的资金入市。这是走长牛的基础。





本质上也是上世纪80年代开始，美国由债权投资向股权投资转换过程中，所经历的事情。





回到盘面上看，早盘市场气势不错。成交基本上持平微微微放大，但创业板明显走强，成交呈现温和放量态势，与之对应科技题材的走势非常强势。





特斯拉股价突破1000美元成为全球市值最高的汽车公司，中德总理今天将有会晤，汽车合作预计是重要议题，刺激新能源汽车产业链，特别是特斯拉供应商、锂电池概念，sz300750(宁德时代)涨停，是带动创业板指上涨的主力。





云游戏亮相腾讯发布会，刺激sz002425(凯撒文化)、sz300494(盛天网络)、sz300043(星辉娱乐)等概念股涨停。





科技股普涨，光刻机概念sz002338(奥普光电)、sz300293(蓝英装备)再涨停，消费电子拉升，科创板的sh688157(松井股份)涨12%。





海南板块拉升，sz000567(海德股份)再涨停；免税店龙头sh600859(王府井)继续强势涨停。



