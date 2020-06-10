虽然市场今天是绿盘报收，但实际上人气反而比昨天要更好一些。





科技股的普涨带来的题材热度，比昨天那种光炒权重的玩法要好看很多。





其实从成交上分析也是大约相同的——我们反复给大家强调，市场走出强势拉升，至少也要3000亿，这个并不是市场能走得很舒服的量只是一个敲门砖。但目前看显然3000亿也是可遇而不可求的东西。所以量能继续保持低迷是目前A顾得一个常态了。





常态之下，以少量成交拉升权重，必然结局是不会太好看的。所以科技股在目前的背景下，其实资金关注的话走的能更远。





我们从近期外资持续加仓的方向上来说，深市的品种，毫无疑问也是市场的重心所在。





京东方A拉升创本轮反弹新高，TCL科技涨4%，歌尔股份、立讯精密、科大讯飞等科技白马大涨，资金确实在回流科技股！核心还是炒的中报业绩预期。一季报时，因为业绩好，资金就炒过一波科技股；现在，随着二季度即将结束，中报业绩预告也会陆续出炉，市场预期科技股的业绩还会继续增长。





目前看，其实市场最确定的方向就是中报预期。近期大家看到异动的品种，大多数也是和中报有关。因此中短期而言，A股投资最好的题材其实就是中报超预期品种的选择。





一季度疫情，二季度触底复苏。到了中报披露出来，其实到底哪些公司已经复苏，哪些公司穿着底裤，又有哪些公司在裸泳就一目了然了。所以接下来的中报行情，我们认为将带来上市公司中期走势的剧烈分化，大家一定要对自己手中的股票心里有数。





到底是潜力股还是潜力垃圾，不要被人家卖了，还浑然不觉。



