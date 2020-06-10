虽然隔夜道琼斯走出了不晓得跌幅，但从今天早盘开具来看，A50相对于昨天收盘时微跌之后很快拉升，显然美股对于市场的开局其实影响是不大的。





很多朋友说早盘市场确实是跌了，但我认为内部因素导致的下跌其实影响更大一些。





早盘来看，昨天领跑的金融板块大幅度的回调，再一次形成一日游的态势，基本上又是一个强弱互换的格局。还是那句话，反复的热点倒手，其实对人气而言绝不是一个好事儿。





昨天涨停潮的今日头条/抖音/网红概念暴跌，sz300242(佳云科技)一字跌停，sz002103(广博股份)跌停。房多多在美股昨晚一度暴涨超10倍，刺激A股租房概念，sz002377(国创高新)、sz000560(我爱我家)开盘涨停，但我爱我爱开盘后迅速炸板





sz300750(宁德时代)硬扛着百万续航的利好高开低走，锂电池板块也都类似。 sh600859(王府井)获得免税牌照，开盘涨停，带动零售股普涨，sh600814(杭州解百)、sh600827(百联股份)等涨停，sh600859(王府井)自己却一度炸板，然后回封。





A股目前这种存量博弈的状态，看着每天都有热点，但实际上却难做。今日头条/抖音/网红概念，昨天达到情绪的高潮，今天如期分化，哪个新热点能站出来？目前看资金也越来越保守，大家都知道，今天站出来的，明天会不会死一地又是未知数。





而本质上，根源还是没钱，最近几天，市场连续缩量，今天上午又是只有1500亿出头的成交额。这么看，全天成交维持低迷是大概率事件。



