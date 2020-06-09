美股创历史新高，这回A股终于踏实了。毕竟是硬扛着乌龙失业率走出的新高。其实还是证明的那句话——放水无熊市。美联储已经把印钱写在脑门上了，所以美股自然一柱擎天。





相比之下，A股虽然反弹走出了四月触底以来的新高，但几个问题还是没有改变。





第一，还是成交，沪指单日成交只有2500亿，最近一周实际上日线层面走的是量价背离。指数创新高，反而成交量创新低，尽管外资持续流入，全天北上资金流入了60个亿，不算少。但是整体来说，资金活跃度并不高。我们反复讲，至少3000亿是一个基础，目前来看，成交上还是缺了口气，所以反复的腾挪和资金倒手也就是必然的了。





第二，指数虽然新高，但这几天其实一直是围绕着趋势线做窄幅震荡攀升，算是一种强整理的形态，并没有走出真正的加速，所以虽然反弹创新高，但我们建议大家仍然以震荡作为判断目前行情的头号定位。





第三就是一日游了。昨天领跑的OLED概念，今天基本上又处于领跌。昨天午后爆发的海南板块，今天也是跌幅榜前列。更不用说地摊经济继续下挫。网红经济今天独领风骚，且看明天如何表现。敢涨敢跌，越敢涨越敢跌，这对于人气其实不是好事。





尤其从今天的板块来看，今天指数的启动，其实还是和金融股的异动有关系。很多朋友没搞明白金融今天为什么有动作，其实想想就明白——周五有300亿的被动资金，明天数据公布有可能增加周末降准预期，金融基本在低位，证券有走出趋势的样子（注册制，T 0预期），还有一个已经确定的就是下周一的续作会一起，这就保证了流动资金，所以主力才敢这么去搞金融





但老生常谈还是一样的——持续性会怎么样？午后市场基本上金融几个龙头，东财，中信都出现了冲高回落。如果明天来一个倒打一耙。。。市场又不会太好看。





总的来说，我们认为目前的大方向没问题，资金腾挪也好，成交量也罢，都是好事多磨。而磨得本质，还是在于国内的货币政策相对比较稳健。我们之前讲过，全面的降准降息很可能要作为第二阶段谈判的筹码隐而不发。所以在这个之前大家还是要沉得住气。



