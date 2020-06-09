沪指创出反弹以来新高。趋势上完全没有问题。





但是个股层面表现实在是难言强势。昨天领跑的OLED概念，今天基本上又处于领跌。昨天午后爆发的海南板块，今天也是跌幅榜前列。更不用说地摊经济继续下挫。





敢涨敢跌，越敢涨越敢跌，这对于人气其实不是好事。盘中两个问题要注意下。





第一，还是成交，早盘成交只有不到1500亿，看样子成交量要创新低，尽管外资持续流入，早盘北上流入了31个亿，不算少。但是整体来说，资金活跃度并不高。我们反复讲，至少3000亿是一个基础，目前来看，成交上还是缺了口气，所以反复的腾挪和资金倒手也就是必然的了。





第二，指数虽然新高，但这几天其实一直是围绕着趋势线做窄幅震荡攀升，算是一种强整理的形态，并没有走出真正的加速，所以虽然反弹创新高，但我们建议大家仍然以震荡作为判断目前行情的头号定位。





板块方面，券商全线放量拉升，东方财富打头阵，成交已经超过42亿，创出3月份以来的新高；中信证券等巨无霸也在放量拉升。券商作为市场的风向标，从走势上来看，近期持续的获得资金流入，特别是东方财富等龙头。若券商能够持续的走强，市场的牛市预期又该升温了。





只不过没有成交量的背景下，券商的拉升对于题材毫无疑问是分流，因此近期的市场分化会进一步加剧。





另一方面，今日头条/抖音概念涨停潮。小视频仍然是大爆发的阶段。这其实可以当做一个突破口，因为5G到来之后，视频类的爆发是目前确定性最高的领域，那么除了淘金者本人，市场中，是否存在更多给淘金者提供装备的产业链企业呢？





总的来说，我们认为目前的大方向没问题，资金腾挪也好，成交量也罢，都是好事多磨，大家需要多注意也就可以了。但趋势上来说，我们保持之前的判断不变，三季度仍然是今年最值得期待的A股红利期。



