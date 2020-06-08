周一这个走势很尴尬。





周末上海北京的接连发声，直接将早已经进入颓势的地摊经济打至熄火。地摊经济上演了小型跌停潮，一个版块贡献了10家跌超9%的公司，以及8个跌停股。其实不难理解，上周我们就在反复提示大家要警惕地摊经济的撤摊危机。这个上周最强热点，现在来看颇有这几年市场中爆款题材的炒作风格——





就是前排没有机会，后排没有表现，而一旦前排给你机会，就是套你没有商量。





雄安概念如此、地摊经济也如此。当然，话要分两头说。一方面 本身就是大量垃圾股碰瓷的涨势和行为，没什么值得参与的必要，另一方面，也恰恰证明了这几年的改革推动下，市场理性的投资者和声音在不断的占据主流。





但地摊经济的熄火，确实是给行情蒙上了压力。加上隔夜外盘美股的暴涨背后，有着失业率的乌龙指标事件，这也让A股看着对岸的虚涨，跟也不是不跟也不是，于是从权处理，横一天了事。





两市冲高回落，地摊概念带头，高位票、近期强势股上演跌停潮，超20股跌停，消费、医疗股普跌，拖累创业板指领跌。而涨停方面也同时降温，两市共41只非ST股涨停，创出4月28日以来的新低。





成交量上，虽然相较于周五，两市走出500亿左右的放量，但成交方大只集中在早盘一派跟涨的情绪中。而后反而没有更多的资金跟紧。并且沪指全天成交也仍然维持在3000亿下方，我们之前反复强调过3000亿的重要性，目前看，还是存量博弈下的结构性行情。





不过外资是在持续性流入，这是市场好的一方面，而外资的持续流入，导致了市场中白马属性较强的核心资产，在结构性行情的背景下，坚定地成为了资金报团的方向。市场虽然热点有局限，但方向非常统一，并不分散。





上周四，我们在电话会议中重点解读的电子品种：TCL大涨4%，京东方A一度涨停，报收9.2%的单日涨幅。而内参连续两题提示增仓的伊利股份，今天逆势大涨6.3%



