5月进出口数据出炉。以人民币计，中国5月出口同比增长1.4%，预期降3.2%，前值增8.2%；进口下降12.7%，预期降3.8%，前值降10.2%；贸易顺差4427.5亿元。





五月份海外的疫情冲击，加上中美的贸易摩擦，两相夹击的情况下，出口还能录得正值，实属不易。这里面显然中国防疫品的出口立下了汗马功劳。





而进口数据，不管以人民币还是美元口径统计，降幅都大超预期。一定程度上，是源于疫情导致的需求减缓。但我认为从侧面也证明了国内的国产替代正在提速。唯一逆势增长的是前5月集成电路进口同比增长27.3% ，应该是华为禁令升级后，各家企业在加速囤货。





进出口数据来看，我国经济率先完成了疫情之后的触底复苏，并且进程远好于海外。只不过，美股频频创新高的背景下，有着数据支持的A股反而始终不咸不淡，这种走势上的差距，令人唏嘘





早盘地摊经济上演了小型跌停潮，这个上周最强热点，现在来看完全就是前排没有机会，后排没有表现，而一旦前排给你机会，就是套你没有商量的节奏。





而地摊概念的撤摊之下，市场题材层面的压力也大增。早盘受到美股乌龙数据大涨的提振，原本走出明显拉升的指数，在快速走高之后开始徐徐回落。





原本在面板涨价预期带动下，创业板、科创板面板、OLED产业链普涨。但临近午盘，京东方A开板，题材层面也颇多压制。不过上周四我们电话会议给学员提前解读了京东方和TCL的机会。目前看，这一个涨停还是抓到了，恭喜上车的学员。





总的来说，A股目前的资金越来越向核心资金集中，无论是白马蓝筹还是科技白马，今天sh600887(伊利股份)、sz000333(美的集团)、sz000651(格力电器)、sh601628(中国人寿)、sh601318(中国平安)、sz000568(泸州老窖)等领涨，科技里也是大块头像京东方，TCL,sh603986(兆易创新)、sz300346(南大光电)、sz300136(信维通信)、sz002241(歌尔股份)、sh600703(三安光电)、蓝思科不错，资金越来越集中于一些业绩优秀股，而题材股终是芸花一现



