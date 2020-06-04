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地摊概念，当心撤摊危机

(2020-06-04 16:35:22)
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成交量无法放大，再好的戏也出不来。这是一个老生常谈了。

今天看看，沪指成交重新回到2500亿左右，缩量非常明显，虽然虽然是守住了2900的平台，但显然以这个成交，想要更进一步是比较难的。

技术上面看，指数本周一放量突破之后，三天基本上都围绕着收复的趋势线做反复的整固。今天的回落，可以当做是对60分钟级别量价顶背离的一个修复。但无论如何，成交如果不能继续放大，那么 不能指望有更强势的反弹。

成交量放不出来，市场的两个情形就会反复上演：

一个是一日游。像昨天领跑的光刻机，今天跌幅榜首位。昨天启动的建材，今天走出领跌。反复的一日游，其实会更快地消磨散户热情。

第二，就是资金抱团。像目前的地摊经济，已经开始出现抱团迹象。并且开始走出扩散。板块内涨停个股已达十余家，茂业商业、华斯股份、小商品城等一字板；午后消息成欧洲疯抢中国自行车，销量暴涨，A股单车概念应声大涨，上海凤凰、信隆健康、中路股份先后涨停；啤酒概念单边走高，珠江啤酒、燕京啤酒、惠泉啤酒均拉升涨停；养殖业概念活跃，大湖股份、国联水产、獐子岛封板。

獐子岛涨停还是挺逗的，地摊烤扇贝，也不管獐子岛还有没有扇贝了。

另外大龙头广百，很多人看不懂，说广百和地摊有什么关系，事实上从历史上讲，广百还真的就是最纯的地摊概念股。新中国自年成立以来，第一个地摊夜市，就是在广州的西湖路开始的。而广百，全称广州百货大楼，就在西湖路和广州最多人的步行街： 北京路交汇的路口最佳位置

但地摊经济到底能带来多大的刺激效果，能够带来多大的经济助益，目前不能光靠想象力。想当年假货，卫生，销赃，欺行霸市等等问题别取缔的夜市地摊，今天卷土重来，能否真的给后疫情时代的城市经济带来活力，我们期待更多配套政策的落实。

A股也是如此，如果仅仅依靠讲故事，那么当心会有撤摊的一天。

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