成交量无法放大，再好的戏也出不来。这是一个老生常谈了。





成交量放不出来，市场的两个情形就会反复上演：一个是一日游。像昨天领跑的光刻机，今天跌幅榜首位。昨天启动的建材，今天走出领跌。反复的一日游，其实会更快地消磨散户热情，进一步加速市场的降温。





第二，就是资金抱团。像目前的地摊经济，已经开始出现抱团迹象。除了龙头品种今天基本上都出现连板，炒作也开始扩散。向农产品和水产品领域溢出。逻辑上是说得通的，毕竟摆地摊嘛。连小货车和三轮车都能涨停，还有什么的？





地摊烤扇贝，直接打獐子岛一个涨停板，也不拍脑门问问自己，獐子岛还他娘的有没有扇贝？





北向资金倒是继续流入。但整体情绪受到压制。可以理解，毕竟和经济复苏靠地摊是一个道理——诺大的A股市场，也不可能靠地摊就能走出强势行情。





目前地摊经济的大龙头，应该就是广百了。广百这样大涨，毫无疑问和历史渊源是有关的。毕竟，新中国自1949年成立以来，第一个地摊夜市是哪?就是在广州的西湖路夜市!西湖路夜市始于1984年，大量的个体户在这发家致富了,他们也是广州和中国最早- -批先富起来的人。





广百，全称广州百货大楼，就在西湖路和广州最多人的步行街:北京路交汇的路口最佳位置。当年西湖路夜市那个热闹，这样说吧，去西湖路夜市逛街最好是带个氢气球，不然一挤就找不到家人啦。





地摊经济究竟能不能真的起到四两拨千斤的作用。要看后续更多的政策和地方的管理能否带来更多的乘数效应。第一步是回复客流量，但有了客流量，如果仅仅是依靠传统夜市的玩法，显然是不行的。



