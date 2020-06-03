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资金加速回流科技，消费电子浪潮崛起

(2020-06-03 12:19:15)
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隔夜美股集体上杭，纳斯达克距离历史新高只有一步之遥了，相比之下，今天A股的反弹还是略有不及

放水预期下，开盘保险、银行、地产等权重齐涨，上证50涨逾1%；跷跷板效应下，科技股回落。总理喊话的地摊经济继续强势，银都股份、小商品城等龙头继续一字涨停；

权重的上涨在开盘一小时之后进入拐点，跷跷板压制下的科技股，则在最后的资金回流中，由消费电子龙头欧菲光带头拉升，尾盘强势涨停，成交达40亿，带动消费电子为首的科技股普涨。

早盘北上资金的流入减半，30亿净流入，外资还是在扫货阶段，并且集中在深市，看来对于外资而言，科技股的机会显然更加显著。

早盘看，我们认为压制市场反弹以及走出反复跷跷板行情的原因，还是在于成交量不足，早盘虽然沪指轻微放量，但整体看两市共成交4529亿，比昨天略小，看样子全天还是到不了8000亿。

相比于2月中旬至3月中旬2900上方套牢盘的成交放量，眼下的市场显然量是不足的。套牢盘的压力，获利盘的压力，得不到增量资金的跟进，那么必然就是反复震荡

所幸的是，目前看，科技股尤其消费电子的持续性和赚钱效应开始发酵，科技类品种对于市场的人气提振效果非常明显。这对于后期市场的持续转暖是一个好的信号。

总的来说，6月大方向无忧，继续期待市场在科技主线的发力。

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