



周二市场红盘报收，但是盘面上其实比较坑。





我们早盘给学员讲的海南板块，和当时预判一致，不出意外的因为潜伏盘太多，直接被打爆，除了两个龙头（还有一个盘中炸板了），其他的都炸成了烟花。整体来看，市场的持续性还是太差。





昨天猎德三个条件：第一2900不能失守；第二成交3000亿以上；第三美国方面继续自顾不暇





今天看，成交量上是没有达标的。为什么一直强调成交水平，其实大家可以看看沪指的技术形态，我们昨天给大家讲了2900就是毫无疑问的市场强弱分野，只有维持在2900上方，才是A股的进攻形态。





但突破2900之后，市场面临的第一座大山，就是今年疫情后第一波反弹中2月中旬到3月中旬的高点。大家可以看看这个高位平台的平均成交是什么水平——4000亿是起码的量。所以当前的位置，指数继续向上，吃掉这一块套牢盘，3000亿我们说这个要求不过分吧？





如果达不到，那么就谈不上单边行情，必然继续震荡





而震荡行情，必然出现的就是强分化。今天市场的另一面，就是高位股几乎全部大面，省广集团倒下，把申通地铁，凯撒旅游、王府井、御家汇全带沟里了。连克明面业也跟着大跌，一根振幅14%的巨阴，堪称以泪洗面！





总的来说，行情是震荡式结构行情，心态上就要把握好。





消息面上目前反而是吃瓜的心态，昨天晚上据说DC全面断网，有人还拍摄到了各种火光。看来5A级景区还在继续开发新景点。





不平静的一年，还是先看震荡拉升的行情。





我们继续强调，市场想要走强，关注三大信号：第一2900不能失守；第二成交3000亿以上；第三美国方面继续自顾不暇



