持续性还是比较差，尤其是大资金方面来看，抢筹的意愿活生生被压成了接盘吃面。





昨晚中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》，按理说是最重磅的利好。虽然海南潜伏盘不少，但把海南做成HK的愿景还是能带出巨大的想象空间。





但没想到即便是两大龙头的大东海A和海德股份，也最终是一个炸板大长腿，一个板上放量





创业板指下跌1%，东方财富、迈瑞医疗、宁德时代、爱尔眼科、智飞生物、芒果超媒等跌幅较大，带动创业板指下跌。MLED、冷链物流今日表现较强，休闲食品、医药、酒类等消费品大幅调整。





基本上昨天启动的品种，今天全部在调整震荡中度过。可见人气的复苏不是一根穿云箭就能够完成的。不过好的方面想，市场目前对于昨天我们说的三大任务完成的还是比较好。因此也不用过分的担忧。





行情是震荡式结构行情，心态上就要把握好。





早盘因为印度方面的一些表态，军工股有所动静。华讯方舟、大连重工、天海防务等涨停。昨天媒体在关注中印边境增兵的事儿，外交部也进行了回应。最近在中美关系紧张的背景下，川总也在向中国周边的国家施压，搞一些小动作，印度就是典型





昨天也有韩国那边的消息，是关于萨德的：韩国萨德基地部署导弹新设备，韩政府否认：只是更换老旧设备。





总的来说，不平静的一年，还是先看震荡拉升的行情。





市场继续关注三大信号：





第一2900不能失守

第二成交3000亿以上

第三美国方面继续自顾不暇



