放量普涨！！！科创板、券商、金融科技、网红、消费电子等带头涨停潮，沪指收复2900点，沪指放量3000亿，北向资金净流入119.49亿！！





一直非常压抑的盘面，今天终于形成爆发！





技术上的问题我们不说，早盘给学员讲，技术上面接下来要关注两个点——3000亿和2900能否突破。结果言犹在耳今天就全解决了。





今天的市场上涨，时期证明了一个非常关键的信息——A股第一不缺钱，第二不缺题材，第三不缺买点，缺的是什么呢？是信心！





周末川总悻悻然的讲话，宣告了本轮极限施压的第一个拐点出现。大家觉得后院起火的美国开始对中国力不从心。于是近期持续受到消息面压制的资金，迸发出久旱逢甘露的热情！





沪指收复2900点，创出3月12日以来新高；成交7616亿，创3月19日以来的新高；两市共133只非ST股涨停，创出4月7日以来的新高。





热点也不少，T 0刺激券商、科创板、金融科技，龙头分别是中银证券、财富趋势、顶点软件。618电商大战，刺激消费电子板块涨停潮，并带动半导体、5G等科技股普涨；网红概念继续发酵，省广集团再度涨停，概念股涨停潮。免税店概念持续发酵，王府井辟谣之后仍然继续连板走妖，带动零售股普涨。江淮汽车反包涨停，带动汽车产业链。





似乎随着一根穿云箭，千军万马已经来相见，不少文章直呼——新一轮上涨已经开启！





但事实是这样吗？





我们认为周一的火爆，源于太长时间压制之下人心思涨的情绪释放。但是否能够进一步拉升，取决于三个问题。





第一，指数能否站稳2900点的多空分野，很重要，上面的图大家都能看懂，2900差不多是过去一年市场强弱分界所在。长多高是后话，首先站稳很重要。





第二，成交量能否维持3000亿以上的水平。近期市场持续被观望情绪压制，只要成交放不出来，那么所谓的反弹就是水中月镜中花。市场必须保持3000亿以上的成交量，才有望继续攻城略地。





第三，中期来看，A股能否稳稳的幸福，最关键的还是看中美谈判的进程。随着美国国内问题的爆发，短期A股迎来了一个可观的时间窗口。从问题的本质出发，美国问题是西方制度缺陷积累下的一次宣泄，以目前的政策无法根治。但后期随着军队介入弹压后，一旦后院灭火，川总会不会以更强势的姿态进行矛盾输出？这是中期要观察的问题。



