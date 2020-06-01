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启动新行情需要满足两大条件

(2020-06-01 11:49:51)
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消息面支撑起今天市场的强势反弹：

一方面压制市场相当长时间的川总的所谓强势回应，在周末落地，没有任何超预期内容。A股可以大松一口气。

另一方面，美国国内的亮丽风景线，虽然造成了美股期指的全面走低。但和A股关系不大。甚至换个角度想，内部矛盾越激烈，对外的口径越可能放松，所以A股应该会迎来一个相对缓和的外部环境窗口。

此外，国内退出单次T+0的消息，全面点燃了金融股热情。

利好支持，加利空落地，引爆了市场人气。早盘沪指快速放量超过1800亿，全天成交上3000亿问题不大。而技术上，指数早盘直接强势收复2900点多空分界线，大有开启新一轮上涨的味道。
启动新行情需要满足两大条件

消费电子在618的刺激下，今天走出涨停潮，特别是苹果产业链的公司，天猫五小时卖了五个亿，狄莺的蓝思科技、领益智造这样的白马股都涨停了。经过疫情被压抑的消费需求，趁着这次的618迎来大爆发！

对于市场而言，久违的普涨终于出现，是不是就此开展一波强势上攻呢，我认为接下来要看两个条件。

第一，指数能否站稳2900点的多空分野，很重要，上面的图大家都能看懂，2900差不多是过去一年市场强弱分界所在。长多高是后话，首先站稳很重要。

第二，成交量能否维持3000亿以上的水平。近期市场持续被观望情绪压制，只要成交放不出来，那么所谓的反弹就是水中月镜中花。市场必须保持3000亿以上的成交量，才有望继续攻城略地。

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