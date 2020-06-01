消息面支撑起今天市场的强势反弹：





一方面压制市场相当长时间的川总的所谓强势回应，在周末落地，没有任何超预期内容。A股可以大松一口气。





另一方面，美国国内的亮丽风景线，虽然造成了美股期指的全面走低。但和A股关系不大。甚至换个角度想，内部矛盾越激烈，对外的口径越可能放松，所以A股应该会迎来一个相对缓和的外部环境窗口。





此外，国内退出单次T+0的消息，全面点燃了金融股热情。





利好支持，加利空落地，引爆了市场人气。早盘沪指快速放量超过1800亿，全天成交上3000亿问题不大。而技术上，指数早盘直接强势收复2900点多空分界线，大有开启新一轮上涨的味道。

消费电子在618的刺激下，今天走出涨停潮，特别是苹果产业链的公司，天猫五小时卖了五个亿，狄莺的蓝思科技、领益智造这样的白马股都涨停了。经过疫情被压抑的消费需求，趁着这次的618迎来大爆发！





对于市场而言，久违的普涨终于出现，是不是就此开展一波强势上攻呢，我认为接下来要看两个条件。





第一，指数能否站稳2900点的多空分野，很重要，上面的图大家都能看懂，2900差不多是过去一年市场强弱分界所在。长多高是后话，首先站稳很重要。



