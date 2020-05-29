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“做正确的事”比“正确地做事”更重要

(2020-05-29 11:51:39)
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市场比预期要强，尤其面对周五，现在市场是明显的周末恐惧症。之前是疫情，现在是怕川总闹什么幺蛾子。

川总周末又要对中国进行谈话（又要制裁），这是近期最大的一个看点了。美国这一波极限施压算是预期之中。我们的策略就是忍耐和等待。毕竟灯塔国内部的问题同样非常多。

挨过眼下这段最难熬的日子。一旦美国国内的问题开始爆发，转机就会出现。届时在谈判上我们也将拥有更多的主动权。

从今年两会也能看出，政策目前的重点就是防守，为经济托底、为老百姓托底。所以投资上面也要做到细心和耐心。震荡行情下的结构性机会不是没有。但要更加考验眼力、纪律和信心

不过A股的表现比预期要强很多，早盘A50低开之后，开始攀升，沪指也走出反弹。不过成交量上看，今天成交要出现萎缩了，大概率与周四持平，于是成交继续维持地量水平的背景下。资金也不过是继续左手倒右手的游戏。

其实从板块上看，今天反弹的科技品种，也不过就是昨天跌幅最大的领域。昨天跌停的sz002409(雅克科技)冲击涨停，光刻胶、氢氟酸等板块领涨。

比较有持续性的，还是受到政策刺激——总理表示70%的资金将用于居民收入，刺激消息面，sz002770(科迪乳业)再度涨停。与此同时网红概念今天涨停潮，sz002397(梦洁股份)也一度涨停，近10股涨停，今天是真的高潮了。

总的来说，局部高热，整体低温还是目前的主要状态。大家这种震荡行情不要想太多，最重要的就是寻找最优质的标的。然后持有等待，切忌频繁的高抛低吸。避免赢了战斗却输掉战役的尴尬。

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