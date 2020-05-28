内地A股今天完全绑定了港股走势，全天巨幅震荡。





几个消息相继落地，对于市场来说，算是至少结束了忐忑的状态。而川总讲的强力回应，还是要走一步看一步。因此市场仍然没有形成强势放量，成交量小幅活跃，但整体仍然是低位区间徘徊。





与之对应，下跌中外资走出了一波比较强的逆势流入。今天流入42亿，继续疯狂买买买。我们今天盘中给学员讲了一个观点——zz因素导致的市场波动，往往与上市公司层面的业绩无关，至少短期无法直接挂钩。在这种背景下，市场的下挫往往会带来相当比例优质品种的错杀。错杀品种下去了，那就是金坑。而这种金坑在行情的历史中又是可遇而不可求的





所以，这也是外资持续看好的原因。但对于普通投资者来说，我认为当前位置还是一个逢低布局的窗口。先不要想太多。





从板块来看，随着市场震荡，金融股拉升，科技、消费、妖股等大跳水；午后两市探底回升，光云科技一度涨停、沪硅产业再创新高带动科技股，省广集团涨停继续走妖，带动网红、抖音概念涨停潮。





从尾盘的表现来看，头条系/抖音概念股的广博股份、佳云科技、天龙集团等拉板，这个板块今天算是达到了高潮。





两市共53只非ST涨停，比昨天还要少，共14只收跌停，倒是比昨天多了不少。





没什么太大的变化，仍然是局部高热整体降温，人气明显还是不足，主要是被权重抽血。





总的来看，今天仍然是近期存量博弈、互相掏钱包的走势，局部热点炒作快速切换。