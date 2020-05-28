昨晚孟晚舟开庭，未能获释。今天两会闭幕，港区国安法肯定会通过。川大爷扬言要报复，这两件事儿，对于A股必然是压力。





稀土股今天继续逆市大涨；另外，反制波导概念股的国产大飞机概念龙头博云新材也涨停。这些都是避险板块，也说明市场的风险偏好低！





与此同时，5月27日，离岸人民币快速走弱，跌破7.19关口，最低报7.1964，创历史新低。





人民币汇率这个有点出乎意料。毕竟美元在零利率甚至负利率背景下还在坚挺，反而硬扛着没有宽松的人民币先跌为敬。





当然大家没必要一看到汇率下跌就想到股汇双杀。像本轮人民币贬值背景下，其实外资还是在净流入的，这点不能忽视。





我们认为，这一波人民币的下杀，恐怕还是和HK局势有关系。毕竟HK是人民币最大的离岸市场，某普扬言要“强有力回应”，这恐怕是一部分资金出逃的原因！





尤其相比于历次贬值，这一波人民币贬值，对市场的影响会更直接。过去历次贬值都会有贬值概念股，也就是出口型企业。但本轮走势大家要注意，新冠背景下出口能够得到多少提振，这是未知数。





诸多因素的影响下吧，早盘市场继续选择调整。





总的来说，多事之秋，耐心等待市场调整，切忌追高。但如果市场出现回踩，优质股票是可以逢低补仓的。目前的市场就是外冷内热，指数预冷，个股火热。结构性行情还是可以把握一下的





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