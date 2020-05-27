今天晚上孟晚舟要开庭，基本上明天凌晨就会出消息。而明天白天，人大会议就要闭幕，这两天市场关注度很高的HK国安法肯定是要审议通过的，也就意味着某普的所谓威胁要兑现了。





这两件事儿吧，应该是今天盘中市场回调的主要原因。尤其从外围来看，虽然隔夜美股大涨这个没错，但昨天A股的反弹，其实是提前消化了在美股期指上面的涨幅。而今天午后港股出现了超过1%的大幅跳水，也成为了A股下杀的压力。





但归根结底其实还是我们近期反复讲的问题——市场的观望情绪太浓了。成交量一缩再缩，尽管今天出现了轻微放量，也仍然是2500亿以下的水平，成交量不能放大，市场毫无疑问就是存量博弈。存量资金的操作下，那么热点的持续性就必然打折扣，少量活跃资金在部分板块中间做折返跑，看上去每天都热闹，但人家收割起来是真的敢下刀。





所以成交量不能真正的放大，那么市场就还是要维持目前的状态，这一点大家一定要明白。





个股上面比较典型的，像粤电力A，佛山照明这些老牌的蓝筹股，讲不客气点就是跌了几年的僵尸股，也是要业绩没业绩，要题材没题材，乌黑一片的老僵尸股，这几天频繁被资金关注。也不知是什么原因就涨起来了。





其实道理和之前的次新炒作差不多，都是因为弱市，市场不在选择该炒的，而是选择了好炒的。所谓弱市炒次新大抵如此。





总的来说，还是抱团取暖缩量的震荡区间，外部消息的感染不容忽视，尤其在消息落地前期待不要太高。





目前行情炸板率高！合力不足，拉的太快，后继乏力！东拉西跑！像这几天比较强势的半导体芯片的分歧也很严重！南大光电涨停！圣邦股份跌幅榜





整体而言，还是我们反复提示的震荡周期的特征。所以策略上还是那句话——谨慎对待追高。耐心潜伏核心



