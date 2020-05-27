隔夜美股大幅高开，道琼斯指数涨2.51%，纳斯达克指数涨1.89%，标普500指数涨2.22%，收复3000点关口，创3月5日以来新高。





看看美股，再看看A股，确实觉得中国股民太难了。尤其隔夜外盘涨了之后，再看今天，似乎和我们关系又不大。





因为美股期货昨天盘中已经大涨了，A股也已经提前反应了预期，A50目前表现平静，所以对A股的影响不大。





成交上还是没有明显的放出量来，所以反弹还是只能算反弹。





个股比较能说明问题，比如今天的半导体产业链中，沪硅产业是一枝独秀，其他品种则是跌得惨惨的。沪硅自上市后最低价是8.96元，今天最高到了29.35元，超过200%的涨幅





另外，光刻胶概念最近也强，南大光电今天涨停再创新高，福晶科技也涨停。但其它半导体概念股就不行，特别是盘子较大的科技白马，普遍大幅回调。市场还是没钱，只能抱团沪硅产业这种人气票，以及部分的小票。





总的来说，还是抱团取暖缩量上涨，消息未落地！期待不要太高。





目前行情炸板率高！合力不足，拉的太快，后继乏力！东拉西跑！像刚才提到的半导体芯片的分歧也很严重！南大光电涨停！圣邦股份跌幅榜



