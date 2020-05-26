这一次的疫情之后，其实能够看到国内龙头科技巨头的担当了。





一个月前，阿里云宣布未来3年再投2000亿元人民币，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。





今天腾讯更猛，直接搞出5天5000亿搞新基建，平均每年1000亿。很多资金在对后疫情时代的科技进程担忧，但目前看产业端反而逆势发力。这不光是在体现巨头的担当。同时从市场化的角度来说，这些千亿级别的投入，本质上就是在为这些企业未来自身的发展铺路。





说明我们在去年判断的科技大周期逻辑，其实是没有变化的。





与此同时，正在遭受海外狙击的华为直接逆势在机器视觉领域发布了四无生态型摄像机HoloSensSDC，而华为的利好成为了今天市场直接的催化剂，概念股涨停潮，连科创板的天准科技、华兴源创都涨停了2只，按照这个节奏，明天会有几只非科创板的直接顶一字，明天还有得炒。





机器视觉的爆发，带动了科技股普涨，消费电子、半导体、5G、数据中心概念等普涨。





市场人气稍微活跃，整体的个股走势就可圈可点，证明市场目前确实是蛰伏，并没有死掉。只不过需要注意一点的，是两市的成交情况。今天两市成交仅仅5300亿。沪指还有大涨的创业板都仅仅是轻微放量，





好消息是，创业板通过这一枚阳线，修复了上周五跌破趋势线的破位形态。但问题是大家还是要密切留意成交的情况。成交迟迟无法放大，那么持续性就要打折扣。





其实过去一段时间，间歇性的高潮并非是没有出现过。但往往又都形成了一日游。



