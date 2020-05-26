上午的盘面一句话概述就是：次新情绪修复积极！





现在来看，昨日次新的跌停潮有利有弊，虽然让一部分高位次新遭受了冲击，但也令中远端的低位次新得到了更多资金关照，可视为资金良性轮动。





弱势炒次新一直是市场不变的追求，但次新的炒作基本上也受到市场整体的情绪影响，周五集体扑街之后，情绪下行，这导致昨天次新层面大范围杀跌，尤其高位股很惨烈。但随着情绪回暖，今天市场又卷土重来。今日情绪修复良好，基本又可以心中有数了，只是希望股指不要太过“嚣张”，意思意思就可以了，这个位置股指大涨意义不大。





成交量上并没有明显的放大，证明人气的修复只是表面文章，本质上还是存量博弈，那么市场选择侧新股，本质上就是捡软柿子捏了。这个时候心态要摆正。眼下就是投机的超短线。博取超短线收益。





人气稍微回暖，题材股争奇斗艳。





昨日下午，华为机器视觉发布了四无生态型摄像机HoloSensSDC，机器视觉概念带头暴涨，宇瞳光学、劲拓股份等涨停，激活人气，资金跟风进场，两市普涨。消费电子、半导体、5G等科技股跟风普涨，漫步者、超讯通信涨停；科技白马齐涨，圣邦股份一度涨停。数据中心概念拉升，数据港冲击涨停。





盘中科创板的天准科技强势涨停，进一步刺激科技股。





网红概念再度拉升，中广天泽带头涨停，省广集团、引力传媒、星期六等再度涨停。网红概念今天涨停潮，主要刺激因素有二：一是昨晚的消息，抖音在4月份成为最球收入最高的APP；二是梦洁股份上周五的公告显示出，网红、MCN机构都很赚钱，引力传媒就是典型的MCN概念。



