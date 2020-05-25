加载中…
个人资料
李飞
李飞 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：129,418,093
  • 关注人气：204,447
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
李飞的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

短期需要耐心，中期并不悲观

(2020-05-25 17:15:05)
转载
英国方面的媒体传闻，要清零华为5G设备；美国针对33家企业上了实体清单；美国冷战后准备首次重启核试验。应该说外部环境还是趋冷的。

而内部来看，我们之前讲过，今年的两会有特殊性，很多政策提前都争分夺秒的落地了，所以两会的政府工作报告出来，大家会发现没有太多超预期的成分。

尤其上周五被港股拖累，走出一波下跌之后，大量高位股开始走出补跌，导致市场情绪出现了明显降温。包括今天大家看其实跌停家数相比于前几日出现了明显的抬头

网红概念龙头梦洁股份低开低走跌停，次新股朝阳科技跌停，特高压的通光线缆跌停……因为一篇没有来由目前也无法正视的花边报道，次新股龙头华盛昌跌停，两市跌停超过了30家！

而成交量方面，继续萎缩，今天沪指成交居然只有2000亿出头，没钱、没人接力，高位票带头暴跌，个股跌停潮。

不管如何，目前确实是多事之秋，尤其从市场来看，市场已经开始无视消息面的利好影响。人气的转弱肉眼可见。这个阶段，我们建议大家还是多看少动等待情绪恢复。

但从另外一个角度来说我们认为下半年市场并非是毫无机会。从政府工作报告来看，今年虽然没有指定GDP目标，但我们从发布的重点目标来看，3.5%左右的增速是底线。而从数据出发，一季度不用想，已经歇菜，二季度虽然复工但复产的意愿并不高。真正的经济拐点应该是在三四季度。政策如果发力，那么结构性的机会将仍然非常值得关注。

总的来说，短期继续耐心等待，中长期不悲观。

喜欢

0

阅读 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有