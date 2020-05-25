英国方面的媒体传闻，要清零华为5G设备；美国针对33家企业上了实体清单；美国冷战后准备首次重启核试验。应该说外部环境还是趋冷的。





而内部来看，我们之前讲过，今年的两会有特殊性，很多政策提前都争分夺秒的落地了，所以两会的政府工作报告出来，大家会发现没有太多超预期的成分。





尤其上周五被港股拖累，走出一波下跌之后，大量高位股开始走出补跌，导致市场情绪出现了明显降温。包括今天大家看其实跌停家数相比于前几日出现了明显的抬头





网红概念龙头梦洁股份低开低走跌停，次新股朝阳科技跌停，特高压的通光线缆跌停……因为一篇没有来由目前也无法正视的花边报道，次新股龙头华盛昌跌停，两市跌停超过了30家！





而成交量方面，继续萎缩，今天沪指成交居然只有2000亿出头，没钱、没人接力，高位票带头暴跌，个股跌停潮。





不管如何，目前确实是多事之秋，尤其从市场来看，市场已经开始无视消息面的利好影响。人气的转弱肉眼可见。这个阶段，我们建议大家还是多看少动等待情绪恢复。





但从另外一个角度来说我们认为下半年市场并非是毫无机会。从政府工作报告来看，今年虽然没有指定GDP目标，但我们从发布的重点目标来看，3.5%左右的增速是底线。而从数据出发，一季度不用想，已经歇菜，二季度虽然复工但复产的意愿并不高。真正的经济拐点应该是在三四季度。政策如果发力，那么结构性的机会将仍然非常值得关注。



