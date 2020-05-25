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三大因素决定今天能否阴转晴！

(2020-05-25 11:50:19)
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周末消息面还是偏冷。一方面有英国方面的媒体传闻，要清零华为5G设备，另一方面美国针对33家实体清单的做法，毫无疑问都在继续对市场构成压力。

尤其上周五下跌之后，市场情绪出现了明显降温。今天周末在外资和疫苗方面有一定的利好，但市场明显对这些问题关注点并不高。因此早盘低开及故事必然解决。

我们在盘前提示学员重点看三个因素。

第一，是港股。周五大跌主要源于港股拖累，如果今天港股能够企稳，A股有望形成修复，若继续下跌，则市场还需要时间修整。早盘看，恒生指数一度拉升，但最终开始回归绿盘震荡，这基本上确定了今天沪指低迷震荡的大环境

第二，是自主可控。周末消息面科技战的背景下，自主可控目前是最大的风口。尤其33家实体清单针对的人工智能领域。看看今天能否撑起市场人气。但和我们周末提示的问题一样——一致性预期过高之后，板块通常很难形成强势上涨。

第三，美股期指，没什么好说的。

早盘实际来看，个股分化非常极端而且强烈。反制预期下，稀土概念最强，焦作万方一字板，金田铜业一度涨停；光刻胶概念暴涨，南大光电带头涨停

但科技股分化，大量的高位科技股回调。同时金田铜业这样的领涨股也出现了炸板的大影线。

相比之下，资金再度抱团大消费，食品股普涨，有友食品带头涨停，乳业股再度大涨，光明乳业、新乳业等爆发；猪肉、白酒等板块也拉升。

而与之对应，网红概念龙头梦洁股份低开低走跌停，次新股朝阳科技跌停，特高压的通光线缆跌停……两市超10股跌停，市场分化明显。

总的来说，市场还是没有脱离趋势低迷的大环境下，个股在存量资金手中强分化的格局。尤其近期消息面不甚明朗的前提下，还是建议大家多一点耐心，等待市场风险出清。

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