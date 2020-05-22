这种盘面，其实这两天一直在给大家做提示——一定要谨防预期太满后继乏力的情况。毕竟两会期间，不确定性多，幺蛾子多，资金的态度也比较谨慎，尤其今年两会，经济压力这么大，政策就不再是锦上添花，而是救命的问题。





而一旦政策落空，那就更严重。所以大家都在等两会有什么题材可炒





比如，经济增速目标是多少？之前说的特别国债会不会出台？股市楼市怎么表述？就业和CPI会有什么目标！





昨晚传出消息，外媒说中国要在2020年-2025年投入1.4万亿美元（10万亿人民币）发展科技，加速争取关键科技的全球地位。这个到底是空穴来风还是确有其事，市场也在等。





但早上的政府工作报告一出，基本上没有太超市场预期的内容。基本上在过去一个月，一些关键领域的政策早已经吹风过了。今天再看早盘的报告，不管是赤字率、专项债、GDP目标，货币政策、财政政策等等都没有太大的预期之外的内容。





这导致一直在横盘等待的市场，出现了明显的回落。今天是集体大跌，不仅是消费医药，之前没有任何表现的行业也在持续下跌。





与此同时，人大方面将审议“香港国安法”，特朗普警告称将对此做出强烈回应，中美紧张关系再度升温，港股大幅跳空低开重挫近4%，这也是早盘一个承压的关键。





总的来说，还是多一点等待，本周我们已经带领学员提前完成了降低仓位获利了结的操作。目前看，策略非常正确。大家手里有钱心里不慌，耐心等待消息面出清吧。



