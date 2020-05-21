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一致性预期过强的下午

(2020-05-21 17:14:48)
转载
美发现禁华为新规有漏洞 传三星、海力士将禁止出货华为！美国封堵华为的动作达到了一个小高潮，这导致国内自主可控的一致性预期也是前所未有的高度。强烈的舆论导向下，人气达到顶峰。而市场成交量又始终无法放大，这意味着资金也就达到了盛极而衰的拐点。在这个影响下。今天几乎是肉眼可见的自主可控品种的集体杀跌。

中午我们说，A股眼下就是一条漂在水面上的死猪。你说沉吧，真的沉不下去，就漂着，眼瞅着大方向似乎还没啥问题。但你说涨吧，一点活力没有，因为他是死猪。就这么耗着。

现在看确实如此。人气上面，涨停家数其实并没有真正的减少。但个股上面的涨跌比已经太难看，成交量今天还在进一步萎缩。逢会必跌倒真不是空穴来风。问题还是我们之前讲的。

一方面，会议预期太满，大家都担心实际上政策出台，会出现利好兑现或者不及预期的情况。

另一方面，成交量无法有效放大，没有资金延续接盘的动作，于是市场情绪始终被压制。前段时间同样的情况是一日游，现在看，观望情绪反而在进一步的加重。

这个位置我认为最确定的操作，就是控制仓位。我们还是之前的观点——今年两会与以往不同，市场期待值太高，之前也已经透露过很多政策方向。一旦仅仅是符合预期或者不及预期，那么可能会导致短线调整。目前大家一定要谨防这种情况的出现。控制仓位，等待明确的信号落地

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