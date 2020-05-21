隔夜美股走势倒是不错，美联储4月会议纪要称将致力于使用所有工具支撑经济。美国50州全部重启经济。美股全线收高，道指涨1.52%，纳指涨2.08%，标普500指数涨1.67%。





看来美股还是很友好的，知道我们今天两会开幕，送来一个红盘的贺礼。按照A股近期的状态，稳一点是问题不大。





但还是之前和大家的观点。目前压制市场的主要因素还是成交量。成交量无法有效放大的前提下还是一定要避免追高，逢低布局趋势品种。





另外就是政策，几乎所有的资金都在等待擎天保驾的刺激政策出台。这使得等待阶段的动作都显得异常保守。于是科技股走一波颓一波这种几乎是必然的。今天看，资金又回到了前两天修整的消费品种上，吃吃喝喝仍然是目前最稳的方向。除此之外，就是市场确定性最高的，比如说老基建的品种，目前还能够屹立不倒。





大盘有个形容很好——死猪漂浮在河上。你说沉吧，真的沉不下去，就漂着，眼瞅着大方向似乎还没啥问题。但你说涨吧，一点活力没有，因为他是死猪。就这么耗着。



