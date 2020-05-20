这两天只提醒大家一件事儿——两会前不存在单边上行或者下行的可能，会议的政策预期，会压制着资金做出过激的举动。因此，两会前大概率是震荡上行，震荡为主，上行是方向。





如此一来，那么操作上一定要摒弃顺风局里面追涨杀跌的路数。反而要沉下心来，精选个股，研判估值。而追涨杀跌，在目前的环境中，很可能是死的最惨的那种玩法。





目前看，这个策略是对的。而接下来，21日~22日，全国两会即将召开，以历年的两会周期来说，涉及换届选举的会议一般为两个星期(14-15天)外，其余年份“两会”的时间一般控制在10-12天左右。





换句话说，接下来一直到六月初将是重要的两会窗口。很多朋友都在等待两会的政策落地，但我们认为今年两会很可能不同以往，尤其在政策领域。5月之后，随着疫情的逐步消解，其实市场对于两会政策预期打得是比较满的。





也因此，市场频频走出间歇性的强势题材。但另一方面大家要看到——因为疫后重建的任务艰巨，因此在货币政策、赤字率、财政政策、专项债等很关键的领域，实际上高层已经先于两会提前进行了吹风和政策释放。那么就像我们之前判断的那样，今年两会的会程本身可能就会缩短，是否意味着留在会中会后释放的政策信号会有利好兑现的问题呢。





从盘面资金上来看，很可能也是出于这种担忧，开始形成剧烈波动。





像今天盘面上看，科技股今天分化严重，昨天领涨的一票品种今天基本上全线回落。包括科技龙头，模拟芯片龙头sz300661(圣邦股份)一度跌停，射频芯片龙头sz300782(卓胜微)大跌7.5%，CIS龙头sh603501(韦尔股份)，芯片设备龙头北方华创跌幅都超过5%。





高位品种的兑现非常猛烈。而整体资金情绪又比较冷淡，缺少了资金接力，持续性非常差



