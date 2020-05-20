一再提醒大家——两会前不存在单边上行或者下行的可能，会议的政策预期，会压制着资金做出过激的举动。因此，两会前大概率是震荡上行，震荡为主，上行是方向。





如此一来，那么操作上一定要摒弃顺风局里面追涨杀跌的路数。反而要沉下心来，精选个股，研判估值。而追涨杀跌，在目前的环境中，很可能是死的最惨的那种玩法。





像今天盘面上看，科技股今天分化严重，昨天领涨的一票品种今天基本上全线回落。包括科技龙头，模拟芯片龙头sz300661(圣邦股份)暴跌9%，射频芯片龙头sz300782(卓胜微)大跌7.5%，CIS龙头sh603501(韦尔股份)跌近5%。市场还是老问题，没有资金接力，没有持续性





但是你说要放弃吗，这个位置杀跌是不合适的，想消息面，昨晚科技部部长刚刚表示，我们正在组织编制面向未来15年的科技发展规划和“十四五”科技创新规划，围绕基本实现社会主义现代化的科技需求，加强科技改革发展的顶层设计。





政治局会议的“新型举国体制”，中央的万字长文，再到此次科技部作为直管部门的重磅表态。在华为限制升级的背景下，这一系列的动作显然都彰显着我们的决心！





科技股昨天的大幅拉升也是对于政策预期的强势回应。只不过眼下随着这一波上涨，大量科技龙头已经不便宜了。所以还是那句话，一定要做趋势，一定要谨防短线情绪化的操作。我们建议大家多筛选“长期赛道+短期业绩增速”的硬科技；跌时去低吸，胜算会更大一点。





只提醒大家一点，明天两会开幕，目前看，其实两会前出来的政策不少，目前市场对于会议的预期打得比较满，因此一定要谨防情绪上面可能出现的利好兑现。仓位还是要控制。



