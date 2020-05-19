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修复性反弹不足看，等待两会靴子落地

(2020-05-19 11:58:55)
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很多朋友看到了中央这个万字长文，核心就两个字“改革”。

对外要开放更多的服务业，允许外资控股或者独资。对内要进行财产保护，民营企业的地位进一步得到稳固！

对股市而言，也是改革的核心，退市、注册制、直接融资等等，这些都是预期中的方向，最重大的变化，是把“科技战略”提升到前所未有的高度。上周刚提出“新型举国体制”，今天就出台具体规划，效率高的惊人

这很可能是两会前，最重要的政策信号，高屋建瓴的对接下来的政策方向给予纲领。回到我们对于市场的判断上来，科技股独立牛市的判断，是我们在去年九月份给出的，现在看，完美的得到了政策的印证。

也因为政策面的影响，早盘市场启动反弹。但相比于晚间政策的力度和海外反弹的强度而言。早盘市场的上涨，并不能算强势。两市涨停仅仅53家，跌停倒有24家之多。2000多只股票集中在3%的涨幅以内，反而涨超3%的只有区区不到400家，更有1300多家下跌。

从涨幅上面来看，我们只能认为——今天的市场反弹，整体上讲，还是在为昨天的大跌进行技术和心态上面的修复。但仍然是受到了两会即将召开的影响，情绪上面极端的保守。

最高空间sh603696(安记食品)冲高回落杀跌，次高空间sz300712(永福股份)直接长阴，空间票杀得很猛，5板有成为天花板的意思，个股重新回到低空间轮动的状态。

总的来说，还是耐心等待两会召开，目前市场不稳定，一定避免追高操作。

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