周末这么一个大幺蛾子，很多人觉得完了完了，但事实上指数比大家想象的都要强。





我们在周末给大家做过分析，第一，二级市场上看，去年一年，基本上市场就实在最坏的预期中运行，早已经打出提前量。





第二，中美谈判上看，最逆风的周期其实是在中兴事件和华为事件之间，当时的美国没有把握住机会，而眼下，中美谋求的应该是共赢，我们真正谈的不是你死我活，而是利益分割。





第三，政策储备上看，美联储已经基本上打光了子弹。从零利率到给居民发钱。而国内方面央妈的政策始终非常稳健。我们都还没有动用降准的策略，遑论降息。真的不用虚。





题材方面证明了——策略上的两条腿走路很重要，5月出的策略会，我们继续强化科技+消费的双主线策略。现在看，科技股高潮之后调整，高位强势股开始走回踩路线。与之对应的， 消费这一波拉升还没有结束。我们之前讲过的天味食品，今天最高冲7%，一周最高涨幅接近30%了 。之前反复给大家讲过，震荡行情最重要的就是眼里和耐心，这种主升浪品种，能拿得住，真的是非常省心。





白酒里面我们说过的，全板块最低估值品种——603***今天同样创出反弹新高。学员注意我们的策略更新。





总的来说，行情大的方向我认为问题不大。但注意一点，本周最大的看点是两会。目前市场对于两会预期打得非常满。因此，随着议程逐步公布究竟政策会否形成超预期，这是很多板块面临的问题，实际上，相比于海外的风波，国内两会关键窗口，对于资金偏好的压制，才是目前市场震荡以及高低切换的重要原因。





但无论如何，我们认为行情大方向没有改变，短期注意规避高位品种，以及消费电子方面的个股，自主可控今天预期过满，出现了冲高回落，其实也是我们周末文章里面最后的观点——即便是好的题材，不懂的判断合适买点，不能有效的做好个股的甄别，同样会错失吃肉行情。





本周策略上，大家做好高低切换，寻找低位股补涨的机会，等待两会政策见光。 再次同喜学员，红五月第二波标的，本周唯一提示的乳品企业——单日逆势收益7%。恭喜上车的学员。



