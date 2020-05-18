消息面最大的关注点还是周五美国方面对于华为的表态。





从手段上看，确实是升级了，这也是我们周五早盘解盘里面给大家讲得问题。但慌张之前大家要注意——美国方面这一次留了活口，这120天的缓冲期，并不是真的做缓冲，而就是给中美谈判的窗口期。





早盘从盘面上看，华为生态尤其是消费电子领域的跌幅比较大。主要是对预期变化产生的影响。与之相比，国产替代方面的一致性预期过于强烈。导致早盘开盘一波集中拉升之后，开始进入阴跌状态。





我们周末在公众号文章里面写过，整个自主可控的覆盖范围非常广、硬件、软件、设备等等，比如一个芯片，就涉及到原材料、设计软件、加工设备、芯片设计、芯片制造、封装测试等一系列环节。每一个环节的周期不同，每一个环节的基本面也不同。





所以你说自主可控受益，但究竟受益多少，是一日游，还是长牛开启？这些问题搞不懂，那就是瞎做。





比如在主线的选择上，除了自主可控，关键部门产业的信创提速是否也会受到周五的影响？内需方面的提振是否要加速等等。这些都是我们选股的过程中必须要考虑的问题。





早盘我们看实际上消费+贸易反制的品种表现相当强势。我们红五月策略的消费品种，继续走出反弹新高。





总的来说，我们认为大家没必要为中美常态化的拉锯感到担忧。第一，二级市场上看，去年一年，基本上市场就实在最坏的预期中运行，早已经打出提前量。





第二，中美谈判上看，最逆风的周期其实是在中兴事件和华为事件之间，当时的美国没有把握住机会，而眼下，中美谋求的应该是共赢，我们真正谈的不是你死我活，而是利益分割。



