消息面比较奇怪，昨晚上很多朋友看到特某人的采访，称和中国彻底绝交 可省5000亿美元。导致很多朋友睡不着觉了——这是不是毛衣沾又要升级的信号啊。





我们说，特某人是习惯性的嘴炮惯犯，认真你就输了。这段时间中美之间小问题不断，嘴炮，军舰、互相指责等等，都不是大问题。本质上还是特某人做给国内选民看的。昨夜美股金针探底后竟然收出中阳，也能够看出来，其实资本心里都懂。





今天是华为临时许可证到期的日子，看美国给不给继续延期，如果延期，就没啥事儿；如果不延期，那就有升级的意思了。个人感觉升级的可能性不大。毕竟又要防疫又要大选又要复苏经济，某人已经焦头烂额，这个时候中国牌打是打，但是不能打漏了。





预计还是小动作不断，操作上不用太过于在意。反而是昨天晚上美股的走势非常有意思，金针探底之后收出不错的涨幅。可见即便是没有负利率，在美联储大放水的背景下，美股也不太能走弱。其实眼下，涨跌倒是不用看美股，但是美股的玩法越来越对A股有借鉴意义。





美股是绝对意义上的龙头牛市，几只科技大蓝筹就占了20%的市值权重，成分股指数跌不动的，但众多的中小股票往往很惨。过去十年平均每年退市500家。而A股眼下随着注册制临近，退市常态化，未来也必然是这个模式。所以超小炒差的时代基本上就结束了，未来只有业绩拿得出手的才真正能够得到市场认可。这种行情的演变，其实对于肯下功夫研究市场的朋友，是一个真正的好消息。





当然，我们即使如此。红五月的策略继续强势的得到市场认可。在消费品种走出强势之后，我们科技+小消费的另一条主线，科技领域，开始轮动爆发。上周四策略会，第一批提醒学员重点关注的科技品种，兆易创新，今天逼近涨停，大硅片龙头中环股份、本周涨幅也有10%。另外策略会之后拿下首个涨停的中科曙光，今天开始启动强势的二次拉升。五月策略应该说真的是满堂红。





我们还是要提醒学员，眼下的市场，并不是指数行情。不要被指数的震荡影响了对于行情的判断。与强者为伍，锁定真正的龙头不松手。是红五月吃肉的最好思路。





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