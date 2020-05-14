几个因素在制约目前的指数走势。





其一是明显看到监管在收紧——日前容大感光盘前受到关注函，今天午后交易所直接向轴研科技发问询函，再加上前面加强对使用他人账户和出借个人账户的监管，传递的信号很明显，监管环境正在边际收紧。





其二是两会临近带来的政策观望预期——我们不断在强调，今年的两会和往年不同，政策利好不是锦上添花而是雪中送炭。而得不到炭的企业压力会很大。因此资金强化了对于两会前的观望情绪。颇有近乡情更怯不敢问来人的感觉。但我们也要和大家指出。从央妈到财政部，近期一系列表态都在表明，两会前会有相当批量的政策提前公布。随着政策的见光，市场的紧张情绪会逐渐得到缓解。





其三是外部因素——美军导弹驱逐舰今早穿越了台湾海峡，这是一个月内的第三次。而从时间上看，蔡某某将于5月20日展开第二任期，是一个重要的时间节点，市场担心届时可能出一些幺蛾子，出现一些紧张局势。





也因此，大家看到今天军工股一波异动。而整体市场表现颇为萎靡。尤其午后军工拉升，反而整体市场走出一波小跳水。





不过，尽管指数层面表现差劲，但其实个股情绪并不差——周四两市共有48只非ST股涨停，人气虽然降温，但涨停股仍然不少。应该说，当前市场就是核心品种的结构性行情。同时这其实也符合我们这段时间反复给大家强调的思路——两会前一定要避免追高操作，优质核心品种逢低布局，是最好的策略。





我们的红五月策略继续吃肉。恭喜学员，上周四红五月策略会提示的消费品种，天味食品在昨天一个涨停之后今天最高涨幅9%，两天接近20%的收益。与此同时，另一只我们提示的白酒板块最低估值品种603***，周四策略会提示后，五天四阳线，涨幅接近15%。算是稳稳地幸福。

红五月策略还是在稳步推进中，我们很快会给学员公布第二批策略品种，大家一定要关注内参的更新。



