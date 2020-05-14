隔夜美股大跌，三大指数均跌超1%，道琼斯跌幅超过2%。相比之下，早盘A股探底回升，还是表现出了两会前市场的抗跌属性





昨夜美联储主席暗示不会负利率导致美国市场迅速下跌，讲道理，美国现在欠债24万亿美元，如果真的搞负利率，那么就是用印钱摊薄负债，这就是耍流氓啊





如果美国真的这么搞，那么以后发债还有谁买单？如果没人敢给美债买单，那美国印纸洗卷全世界的游戏还怎么玩下去？关键是加入美元的信用崩塌，那么后果必然是灾难性的。所以过过嘴瘾也就罢了，干是肯定不能干的。因此，大统领忍住了没有发推硬怼估计也是这么回事。





虽然全世界都在比烂，但美联储吃相不能这么难看，否则信用就丢了！不过眼下对于美股而言，肯定不是好事，后续随着在没控制疫情背景下复工，疫情反弹对金融市场的反映会加剧





其实在欧美复工的背景下，不论货币政策如何，市场偏谨慎都是正常的。毕竟海外的疫情仍然猛于虎。





目前看，不管是防疫的手段还是结果，中国仍然是此次疫情中最突出的。在这个背景下，会不会反向加剧资金的流入，这是值得期待的地方。国内而言，外围和疫情的问题都已经是毛毛雨（至少暂时如此），资金目前最关注的就是两会。我们还是那个观点，两会前震荡是大概率事件，但是方向不会改。隔夜因素顶多影响到开盘，也仅此而已了。





早盘来看，资金仍然非常集中。继续恭喜学员。上周四红五月策略会提示的消费品种，天味食品在昨天一个涨停之后今天最高涨幅9%，两天接近20%的收益。与此同时，另一只我们提示的白酒板块最低估值品种603***，周四策略会提示后，五天四阳线，涨幅接近15%。算是稳稳地幸福。





红五月策略还是在稳步推进中，我们很快会给学员公布第二批策略品种，大家一定要关注内参的更新。





想要跟随我们一起布局红五月以及后续的两会行情的朋友。大家关注我在微博的策略分享。



