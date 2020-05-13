我们这两天反复给大家讲的只有一个观点——这个位置，尽管会有震荡（也必然会有震荡），但唯有对行情的方向，大家千万不要有怀疑。





我们坚定看好红五月以及两会带来的后续机会，而眼下的震荡，是最好的上车时机。上周我们五月策略会，为学员精准捕捉到中科曙光的机会。





当时我们调研发现，电信加大国产服务期采购，而中科旗下的海光服务期以及华为是唯二中标的国产品牌。同时海光在行业信创提速的背景下，受益可能更甚于华为。当天晚间我们在策略会给学员提示。次日个股走出涨停。





很多朋友其实是被近期市场反复的震荡所消磨了锐气。但说实话，我们讲，真的不要怀疑。市场震荡是合理的，因为很多资金没能力对接下来的方向做预判。所以只能无头苍蝇一样乱窜。但真正透析了政策以及市场，会明白——眼下的震荡，其实是对于后续行情，最好的布局机会。





同样是上周电话会议，消费领域我们提示的核心品种之一——天味食品，今天走出涨停。这个品种我认为今天是可以拿出来给大家讲讲的。

很多朋友看到消费，就认为一定会是受到疫情打压的。但实际上这就是我们说的——不能教条的看待业绩。天味食品一季度确实不怎么好看，因疫情影响营收增速有所放缓，仅为9.21%，但我们还原收入（营收+合同负债）增速会发现数据达到27.30%，仍然维持高速增长。这在后疫情时代，消费领域万马齐喑的时刻就显得格外突出。同时我们判断疫情很可能会加速复合调味品C端的使用习惯，同时下游餐饮连锁化率有望提升。这些如果看不到，那么天味的优势就彻底被忽略了。





所以——同样是看待一个市场，为什么有人欣喜若狂，有人跳脚骂娘，也是如此。恭喜所有上车的学员。我们也告诉大家——红五月的策略布局还在延续中，大家一定不要被眼前的涨跌所左右了对于趋势的判断。





还是那句话——这个位置，唯有大方向，是最不需要犹豫的。





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最后，我们讲一个消息面的重磅利好。消息面继续温热。央行：应当允许宏观杠杆率有阶段性的上升。和我们之前猜测的一致，很多政策其实不会再等待两会再发布了。毕竟目前这个时间点很敏感。





一方面，国际上面疫情还没有平复，闷声发大财才是王道。这一点估计这两年国人体验是最感同身受的。





另一方面，时不我待，后疫情时代的经济建设压力极大。尤其今年还是全面奔小康的收官年。因此政策上是一分一秒都不愿意停歇。所以也不会特意等待两会召开。





从昨晚这个消息来看，央妈这话说的真的是越来越直白了。从之前的宽松，到之后开始公开表态降准降息都可以使用，再到今天直接讲加杠杆。基本上就是把放水写在了脑门上。





2016年开始我们国家提出去杠杆，鹤总督战三年，到2019年底的中国经济工作会议上，去杠杆变成了稳杠杆。再到今天，这是管理层首次提到了加杠杆。





大家要知道这期间，股灾没有停止去杠杆，股权质押危机没有停，去年贸易战去杠杆都没有停，结果眼下停了，不仅停了还要加杠杆。这是重大政策风向转变。客观讲今年赶上疫情，全球史无前例的经济衰退，这个杠杆加的正是时候。





我们此前给学员也做出过明确预测——去杠杆的本质就是为了更好地加杠杆。这一次不仅要加杠杆，国家一定会引导资金向自己希望的领域加杠杆。所以目前看这事儿就非常有意思——央妈祭出了大招。叠加之前野村和财经封面对于十万亿政策礼包的猜测。恐怕也不是空穴来风。





既然要加杠杆，一定要向政策引导的方向加，那么政策预期的判断就非常重要。这其实从侧面解释了，为什么资金对于两会政策的观望如此谨慎。因为这个位置就是低点，而低点要做的唯一一件事儿，就是一定要上对车。所以震荡横盘都是合理的，这个位置，一定要坚定信念。





对于股市而言，其实逻辑非常简单——自古放水无熊市，还有什么可怕的呢？



