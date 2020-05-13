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重磅：时隔四年，高层首提加杠杆！

(2020-05-13 11:45:04)
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消息面继续温热。央行：应当允许宏观杠杆率有阶段性的上升。和我们之前猜测的一致，很多政策其实不会再等待两会再发布了。毕竟目前这个时间点很敏感。

一方面，国际上面疫情还没有平复，闷声发大财才是王道。这一点估计这两年国人体验是最感同身受的。

另一方面，时不我待，后疫情时代的经济建设压力极大。尤其今年还是全面奔小康的收官年。因此政策上是一分一秒都不愿意停歇。所以也不会特意等待两会召开。

从昨晚这个消息来看，央妈这话说的真的是越来越直白了。从之前的宽松，到之后开始公开表态降准降息都可以使用，再到今天直接讲加杠杆。基本上就是把放水写在了脑门上。

2016年开始我们国家提出去杠杆，鹤总督战三年，到2019年底的中国经济工作会议上，去杠杆变成了稳杠杆。再到今天，这是管理层首次提到了加杠杆。

大家要知道这期间，股灾没有停止去杠杆，股权质押危机没有停，去年贸易战去杠杆都没有停，结果眼下停了，不仅停了还要加杠杆。这是重大政策风向转变。客观讲今年赶上疫情，全球史无前例的经济衰退，这个杠杆加的正是时候。

我们此前给学员也做出过明确预测——去杠杆的本质就是为了更好地加杠杆。这一次不仅要加杠杆，国家一定会引导资金向自己希望的领域加杠杆。所以目前看这事儿就非常有意思——央妈祭出了大招。叠加之前野村和财经封面对于十万亿政策礼包的猜测。恐怕也不是空穴来风。

从宏观层面讲，加杠杆也是势在必行，尤其近期随着疫情影响和猪肉价格回落，CPI开始稳定，甚至已经有机构预计，未来CPI仍将继续下行，到年底达到零附近，甚至不排除进入负区间的可能。防通缩又是一个重要的问题。

既然要加杠杆，一定要向政策引导的方向加，那么政策预期的判断就非常重要。这其实从侧面解释了，为什么资金对于两会政策的观望如此谨慎。因为这个位置就是低点，而低点要做的唯一一件事儿，就是一定要上对车。所以震荡横盘都是合理的，这个位置，一定要坚定信念。

尤其，对于股市而言，其实逻辑非常简单——自古放水无熊市，还有什么可怕的呢？

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重磅：时隔四年，高层首提加杠杆！

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