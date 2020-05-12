市场目前我认为还是观望情绪比较重。方向是没有问题的。从最近几天来看，所谓的调整都是伤皮不伤骨的玩法。尤其像我们持续跟踪的核心品种，其实是种保持了上涨的趋势未改。





只不过，临近两会还有一周的时间，资金在这个位置有点近乡情更怯的感觉，开始选择观望等待。于是成交量放不出来，盘面的走法就会变得非常尴尬。一方面是上涨的持续性极差，另一方面调整也砸不到真正的档位。





像昨天开始，科技股出现了一天半的调整。到今天午盘，很多朋友还认为科技太弱。但资金午后就开始回流科技股，创业板上涨1%收复昨日近半失地。但与此同时，量能创新低之后，消费+防疫持续上涨，本质上还是避险的情绪占主导。





中期来看，我们认为当前位置虽然是好事多磨，但方向上大家不要有怀疑。昨晚又传出了所谓10万亿财政刺激计划的消息。很多朋友直接想到了当年的四万亿。实际上财经封面的这个报道并不是个案，此前野村证券也做出过同样额度的预测。





理由是4月17日的政治局会议，提到“全面建成小康社会”，这意味着，2020年GDP增速需要5.5％！要完成这个目标，一揽子财政政策或达到9-10万亿。





只不过还是我们之前说的问题，市场不知道最终政策会以什么格局落地。也不知道落地到什么程度，再加上目前个股基本面明显是收到了疫情的影响，因此虽然有十万亿的利好，但大部分资金还是在选择观望等待





从历史上看，四万亿在当年的评价比较两极分化。但今天返回头再看，大量主导着今天我们经济复苏的基础设施——高速、高铁等等，都是在那个时候落地的。那么在后疫情时代的十万亿礼包。我觉得大家真的要把眼光放远一点。今天我们的十万亿，必然要做的是针对未来十年的基建规划





从这个角度而言，新基建应该是最不需要怀疑的方向。但，目前也只能好说多磨吧。





与此同时，受制于成交，资金开始追捧更易于拉升的次新以及低位品种。一方面是避险，一方面是赌政策，但总的来说，我们认为当前位置，还是要多一点对于行情的远见。用眼前的震荡行情，为中期做布局。相信听过我们五月策略会的学员朋友们，是最有体会的。



