事实证明，没有放量作为前提，市场整体的持续性就必然受到影响。甚至这个影响已经不再是以一日游的形态展现，反而出现更加极端的盘中波动。





今天早盘上证50带动第一波拉升，格力、平安，成为市场主要的发力点。但从50指数能够明显看到，开盘十五分钟，基本上拉到全天高点，随后就是震荡回落的过程。





周末券商集体吹的信创概念，结果上周五因为透支了涨幅，今天直接高开低走了；数据中心概念，奥飞数据今天倒是继续创新高。





50之后接替上涨的是白酒、水泥，早盘的后半段发力，直至午盘之后，高点回落。轰轰烈烈的水泥股，大部分都上演了冲高回落的尴尬走势。





午后大基建启动拉升，勘设股份拉高4%，新疆交建涨停，带动交建股份、建科院、建研院等基建股普涨。但随后也终于是梦一场，新疆交建炸板回落。





说到底，今天市场乱的很，一上午就拉了好多个板块，不停的切换、不停的冲高回落、不停的炸板！这其实就是我们在周末给大家讲的问题——两会之前，市场对很多领域有预期，但因为疫情导致的基本面太差了，所以与其能否最终落地，不是锦上添不添花的问题，而是天堂地狱的一线之隔。





所以，这就是为什么市场始终在震荡腾挪。我们都知道市场需要大主题，像去年年中的5G，三季度以TWS为首的消费电子，年底开始的半导体行情，以及春节后的抗疫概念，都是大行情激活市场人气。





这种大主题，都是大机构、游资、散户共振的结果，所以逻辑上必须讲出一个大故事来。现在，市场也需要这样一个大的故事，来引发机构、游资与散户的共振。





这个故事，最好的样本，就是两会行情，和下半年的十四五规划。所以短线市场震荡，我们认为是合理正常的，这个位置，非常考验大家持股的耐心和对于方向的信心。而熬过了这个阶段，就是守得云开见月明。



