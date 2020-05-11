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放量之前，震荡上行将是主基调

(2020-05-11 11:39:14)
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大盘正常运行，主板和创业板的跷跷板行情也再继续。早盘中国平安、格力电器这种大权重在拉抬指数，导致今天上证比创业板走的强，但从创业板的角度来说，调整也属于正常调整。

眼下我们说，关注的还是成交量，成交量没有放大，那么整体的节奏就会被控制在震荡上行的范畴中。这个阶段做多其实没什么太多的问题。因为只有成交量量级的变化才会带来市场上攻节奏上的变化，也只有在这个阶段之后，才会有真正意义上的风险出现。

眼下继续看红五月的反攻，大的主线不变。

科技方面虽然在回调，但是消息面其实是不错。自主可控这两天确实是振奋人心。

上周电信发布了电信服务器(2020 年)集采中表通告。国产 CPU 服务器首次进入大规模集采。本周麒麟710A量产达成。

这两件事儿说明了很多问题。从电信的角度来看——金融、电信、能源为代表的行业信创市场，由于其业务系统对基础 IT 设施的稳定性、可靠性等性能要求远远高于以日常办公需求为主政府市场，具有更高的技术门槛，因此，国产化CPU服务期的高中标率（1/5），意味着国产设备已经能够满足核心行业的需求。

而从华为麒麟的角度来看——搭载在手机上的麒麟芯片将接受更多消费者受众的考验，这也确实是对于商业化量产的一个验证。

不过从另一个角度上说，这只是千里之行始于足下。麒麟710A，这枚由中芯国际代工的芯片，原本交由台积电带动的制程为12nm，目前只能以14nm实现。而主频也由2.2ghz下降为2.0ghz

这无疑是在性能上出现了一定的倒退的。同时从极限的能力上看，台积电已经实现了5nm以内的芯片制程，而我们还在搞14nm，差距确实颇大。

但不积跬步无以至千里，从0至1，这是一个很好的开始。
放量之前，震荡上行将是主基调

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