这两天市场反弹一下很多朋友又纠结了——五月这到底还有行情吗？我们和大家讲，别怀疑，五月真的有行情。





从政策上面讲2020年是一个绝对意义上的政策大年。5月21日22日，全国两会将相继召开。而展望下半年，10月份的五中全会，十四五规划也将逐步崭露头角。两大历史性的政策节点面前，A股走出一波预期炒作下的小牛行情，应该说是大概率事件。





从事件因素来看，农历新年至今，影响巨大的疫情已经过去，国际上的疫情拐点已经基本确定，而国内方面已经完成了对于疫情的扑灭。很多朋友都将此次疫情类比于2003年的非典。那么以这个角度而言，大家要明白，03年的非典之后港股迎来了上攻万点前的历史性的底部，而A股也走出了两轮以季度为单位的小牛行情（当年同样走出了二次探底，而目前看A股已经完成）。





如果仅仅以A股的历史来说，大家就应该更加明确——历来A股都存在习惯性的春季行情。而主导春季行情最直接的因素，就在于两会的预期。今年A股在疫情爆发前，还没有强烈的政策支持的预期下，走出了二月份强势的上涨局面。那么现在看，随着疫情的爆发和结束，全国百废待兴，这一届两会必然将释放剧烈的政策扶持信号。那么这样的预期下，我们说红五月的行情，只会更加强烈。





但红五月几乎是必然的，可另一方面，我们要告诉大家，想要做好并不容易。





恰恰因为接下来的政策关注度很高，市场恰恰又处于结束疫情之后的业绩低谷。因此和历年的两会行情不同——往年的市场，政策如果最终落空，那么顶多是没有利好。但今年因为各行业的业绩已经收到了疫情的影响，因此能否真正得到政策关注，这就是吃糖还是吃屎的区别。





因此这么讲，我觉得大家能够明白，为什么历次两会行情都是涨涨涨，而此次会有这么剧烈的板块腾挪了吧。所以，这一次的行情，第一要甄别个股，第二要把握节奏。



