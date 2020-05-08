



消息面各种利好刺激，隔夜美股强势收涨，再加上外资爆买了65亿，一系列的操作下，A股今天真的是不好意思继续萎靡不振。





于是稳稳地反弹吧。摸一摸2900让大家有个盼头，拉一拉数字货币假装自己也有热点。什么，你说放量？不会的，放量什么的是不存在的，这辈子都不存在了。





红五月的方向我觉得大家不要有太多的怀疑，毕竟后面两会还有今年要出十四五规划。这对于产业来说，都是存在重大利好预期的。在这个预期下，短期内看，市场走单边下行的可能性不高。





唯一一个可能的幺蛾子是美国，不过近期的消息面也在缓和。所以整个五月份市场震荡走高应该是没什么分歧的。





但另一方面，恰恰因为接下来的政策关注度很高，市场恰恰又处于结束疫情之后的业绩低谷。因此和历年的两会行情不同——能否真正得到政策关注，这就是吃糖还是吃屎的区别。





因此这么讲，我觉得大家能够明白，为什么历次两会行情都是涨涨涨，而此次会有这么剧烈的板块腾挪了把。





从这个角度来说，红五月无疑的背景下，两会行情将是一次存在重大机遇但又有一定把握难度的盛宴。





从今天的盘面上看也是如此，连板股数量大幅缩水，华盛昌追平中迪投资的5板，成为全场的新高度，昨天资金抱团的次新，今天还有锐新科技、湘佳股份还在连板，在强势股严重分化的背景下，持续性已经算相当不错。





科技股因为回流局部活跃，日内最强的还是突发消息刺激的数字货币，以及昨天资金抱团的次新股。除了一批低价品种的启动之外，数字货币这玩意三天走了个涨跌涨，每天走势都很夸张，只有持续性始终不行这一定程度上，其实印证了我们的观点。



