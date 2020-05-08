整体的外部氛围其实是不错的





人民币继续升值。Ａ50吞噬了5/1大阴线，昨晚外围也普涨，纳斯达克收复了本轮的全部跌幅。这些对于节后一直担忧A股补跌，或者受制于外围情绪而始终观望的资金来说，应该讲是一个非常强势的信号。





但从内部来说，资金明显还是比较保守。尤其对于强势股，表现的不够嚣张。京威股份继续大跌，中迪投资、佳禾智能被核按钮，除权后涨停的中科曙光，硬扛着电信20年服务器集采中国产率提升的利好预期，竟然打开了涨停，并且再也没有能力回封





这些品种，对于高位股来说，是一个压力，同时对于刚刚启动反弹的科技来讲，也是问题。但由于亏钱效应没有扩散，大跌个股也不多，今天比较明显的指数行情。





从今天领跑的品种来看，白马行情又是主线，贵州茅台，珀莱雅，山东药玻，中炬高新，安井食品，三一重工等等，好公司纷纷历史新高。





临近午盘天风涨停，带着券商和指数一波拉升。整体来看，有资金做多，但是左手倒右手的游戏玩的不要太流畅。这导致习惯追涨杀跌的朋友在最近几天里面可能是赚热闹不赚钱。





我们给大家一个大思路，也是之前反复强调过的——5月最大的确定性事件是两会，两会预期下，市场单边走弱的概率并不高。我们看好五月的机会。





但同样因为今年太特殊，很多资金都盯着两会的刺激政策落地。因此在明确的刺激政策出台前如果没有放量的信号，那么资金反复在几个题材间腾挪是必然因素。



