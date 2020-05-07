成交量萎缩，没有增量资金进场，北上资金转为流出。等等一系列信号都在说明一个问题——似乎行情还欠着一把火，永远是一种若即若离的观望中。





于是一日游再一次上演，科技股作为市场爆发力的核心，几乎是低迷的震荡全天。而近期相对热门的区块链则直接走出领跌的态势。





资金全面转向防守，农业等贸易反制的品种再一次走上台。与之相比，明明隔夜利好刺激下的5G却几乎都是高开低走。看来还是要好事多磨。





从消息面来说，其实隔夜消息还是非常温暖。国内方面，高层提前下达1万亿专项债新增限额。看来和我们之前预测的差不多，此次两会的会程有缩短的预期（毕竟此前都是相隔两天开会，此次只相隔一天）。会程缩短就意味着很多刺激政策的落地，很可能不会真正等到两会。这样来看5月底两会要召开，“宽松+维稳”的组合拳，还会陆续出台！而在这个预期下，有了政策保底的行情方向应该是不差的。





外围方面，英媒报道：美国拟允许华为参与5G标准建设。这个算是意外惊喜，也是今天5G高开的原因。对美国而言，由于之前的傲慢，在5G领域落后了；行业标准是电信公司的大生意，能掌控话语权。但目前看，中日韩5G标准在一个阵营，加上欧洲国家倒向中国标准，美国自然着急了。





对国内来说，其实一定程度上在消解近期中美舆论战上的一些火药味。





但从市场整体来看，成交量萎缩，涨停股减少到55只，其中，新股与次新股就占了19只。昨天的大热品种走出一日游。只能说差强人意。A股目前最大的问题，就是持续性，这种大热必死的玩法，对于人气的聚拢始终是一个阻碍。对于喜欢追买的投资者来说，也是难点所在。





不过，我认为这个时候大家应该坚定信心。有两个问题是比较明确的。





第一，只有大科技主线回归强势，A股才能走出从底部崛起的走势。这是毫无疑问的，从去年至今，科技是绝对意义上的主线。所以真正市场启动的标志，是科技股的启动。





第二，尽管好事多磨，但我们认为不需要对中期方向有太多的疑虑，两会、十四五规划、科技周期，这些因素的叠加，对于投资环境来说，是史无前例的。疫情以及外围因素所带来的都是短期影响，中期我们仍然有信心。





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