隔夜消息面还是非常温暖。





国内方面，高层提前下达1万亿专项债新增限额。这算是政策上面放大招了，按照之前的预测，专项债肯定是要等两会才能有瞎问的，但这一次再发1万亿，力争5月底前拨付；意思是快花钱，别耽误六保！





看来和我们之前预测的差不多，此次两会的会程有缩短的预期（毕竟此前都是相隔两天开会，此次只相隔一天）。会程缩短就意味着很多刺激政策的落地，很可能不会真正等到两会。这样来看5月底两会要召开，“宽松+维稳”的组合拳，还会陆续出台！





而在这个预期下，我们要再一次给大家强调了——从行情的角度来说，这就意味着两会前市场很可能会有连续不断的刺激出台，五月份行情非常值得关注和期待。





海外方面，英媒报道：美国拟允许华为参与5G标准建设





对美国而言，由于之前的傲慢，在5G领域落后了；行业标准是电信公司的大生意，能掌控话语权。但目前看，中日韩5G标准在一个阵营，加上欧洲国家倒向中国标准，美国自然着急了。





现在全球提供5G设备有华为、中兴、诺基亚、爱立信，美国只有高通，而且高通5G芯片，被苹果吐槽没法用！因此，美国想拉拢华为，好像也行得通。





这则消息，对于5G板块来说，又是一个利好。叠加昨天科技股的异动。大科技主线的回归看来已经箭在弦上。这其实也是我们之前说的问题——科技股是本轮行情启动的核心，也是最确定性增长的方向。疫情的出现短时间内打掉了科技股的光环，同时也就打掉了市场的发动机。





因此，只有大科技主线回归强势，A股才能走出从底部崛起的走势。早盘的情况也如此，科技股修整半天，盘面就转而非常松散，农业、消费、一众避险品种在消息面尚可的情况下左右腾挪。难看的不行。





其实这个时候，没必要太多的犹豫。真龙天子就是科技，只有科技王者归来，大A才能擎天一柱。





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