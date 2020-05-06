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注意！科创板走出史无前例信号

(2020-05-06 16:32:54)
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五月的首个交易日，大A股着实的强势了一回。应该说，今天美股期指和A50的上涨，对于A股的复苏功不可没。

但早盘硬扛着假期A50净跌3.5%的跌幅，仍然保持了相对强势的开局局面，应该讲，大A股确实展现出了某种韧性。

尤其从科技股的角度来说，中国软件、北方华创这一票自主可控核心品种，不仅仅是今天完成了大涨，更重要的是，大家要注意到，在外围大跌的同时，这些品种，今天连面子上的低开都没有。确实是强。

消息面上看，疫情背景下，大选引导的舆论战成为了中美之间的新焦点。在疫情以及大选的双从压力下，为了转嫁国内矛盾，美国对华的极限施压可能会是大概率事件。

但与我们在早盘判断的非常一致。一方面通过去年的练兵，外部因素对于A股的影响已经非常微弱。另一方面，自主可控国产替代在当下的背景下，反而因为事件刺激，成为了市场的绝对焦点。包括农业、稀土等领域都出现了明显的异动。

并且与去年行情不同的是，在去年，农业、稀土板块跟指数是跷跷板的——外部施压之下指数下跌，而对抗性的品种受到追捧。反观今天的开门红，对抗性板块以及自主可控与指数形成了实际上的同向运动。这个走法非常有趣。

而科技股方面更是几乎遍地开花。安集科技、聚辰股份、宝兰德3只涨停，沪硅产业也一度涨停，这应当是科创板开通以来，首次出现一日3只涨停的，而且聚辰股份还是连板。科创带动下的主板科技股持续走高。行情出现了类似去年年底的味道。这对于持续受到疫情压制的市场来说，是一个弥足珍贵的信号。

总的来说，我们维持节前的判断——我们认为五月底之前A股大概率会形成一个相对强势的窗口。而在两会背景下，题材的表现和轮动都有可能形成超预期的格局。这对于在疫情中腾挪了三个月的市场而言，将是一个非常值得期待的机会。

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