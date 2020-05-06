虽然隔夜外盘走势不错，但A50相对于4月30号下午3点时，仍然下跌3.35%。这成为了今天A股的大幅低开的直接原因。但与我们早盘判断的一致，市场并没有继续走低，而是走出了震荡拉升。





一方面，美股期指在早盘表现较好，同时A50也快速上涨，带动了A股的跟涨效应。另一方面，我们认为眼下对于行情最大的干扰因素已经转移。





后市的长期方向来看，决定行情的有内外两个因素。对于资本市场来说，目前最大的风险点，我认为不是疫情，而是中美关系。在大选和疫情的背景下，为了转嫁国内矛盾，不排除美国将展开新一轮对华的极限施压。





而从国内角度来说，经过去年一年的贸易摩擦，A股的抗压能力明显提升。且不管是自主可控还是逆周期调节，反而可能在外部压力增加的情况下获得资金额外青睐。这是我们早盘盘前的原话，目前看，早盘市场最受资金青睐的，也确实是毛衣相关的品种。





同时5月是两会窗口，在疫情背景下，逆周期加码是必然选择，央行在近期罕见的使用了降息降准等词语描述目前的货币政策空间，而假期期间公募REITs也再一次正式开闸，这意味着刺激的加码一定是必然趋势。在此背景下，A股单边走弱的可能性并不高。





从早盘来看，假期的诸多利好开始发酵，尤其早盘看放量比较明显，沪指在技术上等于一天内完成了突破后的回踩动作，再次放量启动。





板块方面，新题材REITs节前发酵，假期出利好后大面积发酵，这是游资攻击的主要方向。当然，主战场还是科技股，聚辰股份罕见2连板引爆科创板，主板这边也很热闹，长电科技、兆易创新等硬核科技连板。





整体来说，市场的节奏还是相当不错。我们认为五月底之前A股大概率会形成一个相对强势的窗口。而在两会背景下，题材的表现和轮动都有可能形成超预期的格局。这对于在疫情中腾挪了三个月的市场而言，将是一个非常值得期待的机会。