节前这个市场，居然走出了皆大欢喜的感觉，看盘的时候总觉得自己打开了一个假的A股。不过所谓否极泰来吧，总不会坏事都赶在一起，所以终归还是要相信A股确实牛了一把。





A股的走强和几个因素有直接关系，一个是外围，隔夜美股大涨，纳指大涨逾300点，涨幅近3.6%，尽管美国一季度经济数据奇烂，但恰恰因此，资金下注了美联储继续放水。与此同时，更加提振士气的是瑞德西韦临床试验效果，据说出现了神反转，可能再次成为“神药”！





连特朗普都出来吆喝，吉利德的报告看起来是好消息、是积极的...这次用词没有太夸张，估计怕被打脸。但这无疑给了美国信心，因为他们隔离是没法隔离的，这辈子都不可能踏踏实实隔离，所以疫情的拐点只能靠药物！





其实对于全球来说，如果真的有特效药或者疫苗，都是好消息，我们之前担心疫情的长尾效应，如果疫苗和特效药能够加速，那么这个层面的担忧就能够减轻了。





另一方面，是国内的财政逆周期政策，开始进入实质性落地阶段。中央政治局表示：湖北省要加快5G、人工智能等新基建。和我们昨天预期一致，很多刺激政策不会等待两会了。这也是会程缩短的原因。湖北的这个消息，说明了两点，第一，是湖北作为受灾最严重的省份，由他开启这一轮逆周期调节的阀门。财政的加码已经开始。第二，是本轮的政策确实会以新基建作为发力点，这个符合我们的判断。





毫无疑问这一波湖北方面的政策提振将是最有分量的，因为只有湖北快速恢复经济，才是抗疫的真正胜利。





多重消息的刺激下，市场今天走出了强势，一扫节前的阴霾，不仅仅是中阳线突破。而且成交量出现了温和的放大。毫无疑问，一部分资金在开始布局节后行情。





而目前看，国内的政策开始进入落地阶段，加上两会时间敲定，节后市场将正式进入两会时间，政策向好预期刺激下，增量资金将加速入场。五月份的行情能有多好不敢说，但至少不会太差。





今天尤其值得高兴地，是涨多的消费医药调整，其他板块跌多了崛起反弹。科技股首当其冲，这是非常积极的信号。





我们之前反复给大家讲过，科技是本轮行情的人气和逻辑主线，同样也是最先受到疫情冲击的领域，因此科技股能否卷土重来，实际上是市场是否真正走出疫情阴霾的重要标志。





期待一下接下来的市场表现吧