美股周三收高，纳指大涨逾300点，涨幅近3.6%





隔夜美股的暴涨，很多人看不懂——一季度GDP不是很烂吗？





没错，不过恰恰是因为经济烂，所以资金才会赌美联储继续放水；还有是瑞德西韦临床试验效果，据说出现了神反转，可能再次成为“神药”！





连特朗普都出来吆喝，吉利德的报告看起来是好消息、是积极的...这次用词没有太夸张，估计怕被打脸。但这无疑给了美国信心，因为他们隔离是没法隔离的，只能靠药物！





其实对于全球来说，如果真的有特效药或者疫苗，都是好消息，尤其这个东西越早研发越好。当然外围的事情现在都懂了，看看热闹就行不能当真。





国内方面，也是重拳出击。中央政治局：湖北省要加快5G、人工智能等新基建





和我们昨天预期一致，很多刺激政策不会等待两会了。这也是会程缩短的原因。这一轮疫情，湖北受灾最严重的，经济压力最大，因此最大的政策红利也要先释放。





这一波湖北方面的政策提振将是最有分量的，因为只有湖北快速恢复经济，才是抗疫的真正胜利。从另一个角度来说，湖北也将是本轮财政政策的试验田。以新基建作为本轮经济提振的发力点，这对于接下来的政策预期来说，都是一个非常重要的看点。





今天盘面看，虽然是节前的最后一个交易日，但情绪反而比前几天要更好沪指放量突破，而题材层面开始进行轮动和切换，涨多的消费医药调整，其他板块跌多了崛起反弹。科技股首当其冲，这是非常积极的信号。





我们之前反复给大家讲过，科技是本轮行情的人气和逻辑主线，同样也是最先受到疫情冲击的领域，因此科技股能否卷土重来，实际上是市场是否真正走出疫情阴霾的重要标志。





期待一下接下来的市场表现吧







