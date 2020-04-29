兜兜转转，然后市场又红了，看上去是皆大欢喜，但个股层面上真的是谁疼谁知道。靠着银行保险地产等权重护盘拉出来的阳线，表面上是安心过节，实际上又是一个跌停超涨停的日子。





A股至此已经进入假期模式。北上通道关闭，反弹的成交反弹比下跌时候还要低。人气的低迷反映在个股层面上，就是两市在指数红盘甚至是四大指数要么红盘要么平盘的背景下，下跌家数反而反超了上涨家数。





其实资金在这个位置犹豫，我们认为可以理解。一方面业绩压力再四月底开始集中爆发——像今天石化双雄的玩法实在是太亮了。另一方面，从外围看，大选背景下，大概率美国两党都要拿中国做文章，对于我们的极限施压可能就在这几天。





而从国内看，今天盘中，两会的时间点终于确定。两会将分别于5月21日、22日开幕。





时间延后了接近三个月，不过终于确定开幕时间，这意味着国内的疫情已经基本上进入尾声。但另一方面，时间上，与历年两会间隔两天不同，此次只间隔一天，这很可能说明了整个会程将被压缩。在疫情的大背景下，不少刺激政策已经提前落地，那么两会的会程压缩是否意味着预期中的刺激政策，可能不回来的那么猛烈呢？





这也成为了两会行情的一个重要的扰动因素。





这符合我们在本周初的猜测，节前大概率是上下都非常有限的横盘震荡。这也反应了目前市场的整体方向。





一方面疫情的影响逐步出清，包括一季报落地之后，更加会进入明牌的状态，利空出尽之后，市场大概率下行的可能性并不高。





但另一方面，在两会没有真正落地前，毕竟宏观经济受到创伤，那么如何恢复又是一个问题。所以在大量公司基本面受挫的情况下，资金也不会贸然发动行情，因此两会前，我们判断市场应该大概率处于一种下方有支撑的弱势震荡格局中。





而这其中一季报强势，中报预喜的品种，将是最直接受益的重中之重。





今天，北京进一步解除了十四天隔离观察的要求。最坏的时刻正在过去，希望A股也能够在节后迎接否极泰来