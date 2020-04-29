五一前的倒数第二个交易日，还是不太平静。





一季报披露进入倒计时





，昨晚大约700家公司集中发布一季报。从整个市场看，已经有2400家公司发布一季报，其中净利润同比增长大约900家，占比不到40%，盈利的有1752家，占比74%，算是史上最惨一季报了。





不少人对于一季报的表现持悲观态度。但我们认为不妨从另一个角度考量。一方面，疫情对于业绩的影响终于从预期进入落地的阶段。这算是利空出尽。





另一方面，昨晚美国方面公布了50个州的复工时间，而国内方面23个省也确定了高校开学的时间，所谓否极泰来，最坏的时刻正在过去。A股的一季报落地并非反映的是前路迷茫，而恰恰是利空出尽的第一步。





就在市场经历着业绩兑现的同时，今天盘中，两会的时间点终于确定。两会将分别于5月21日、22日开幕。





时间延后了接近三个月，不过终于确定开幕时间，这意味着国内的疫情已经基本上进入尾声。但另一方面，时间上，与历年两会间隔两天不同，此次只间隔一天，这很可能说明了整个会程将被压缩。在疫情的大背景下，不少刺激政策已经提前落地，那么两会的会程压缩是否意味着预期中的刺激政策，可能不回来的那么猛烈呢？





这也成为了两会行情的一个重要的扰动因素。





盘面来看北上通道关闭，市场低开高走，成交量继续萎缩，节前效应凸显。





这符合我们在本周初的猜测，节前大概率是上下都非常有限的横盘震荡。这也反应了目前市场的整体方向。





一方面疫情的影响逐步出清，包括一季报落地之后，更加会进入明牌的状态，利空出尽之后，市场大概率下行的可能性并不高。





但另一方面，在两会没有真正落地前，毕竟宏观经济受到创伤，那么如何恢复又是一个问题。所以在大量公司基本面受挫的情况下，资金也不会贸然发动行情，因此两会前，我们判断市场应该大概率处于一种下方有支撑的弱势震荡格局中。





而这其中一季报强势，中报预喜的品种，将是最直接受益的重中之重